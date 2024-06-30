تعرف على سبب فشل صفقة انتقال زين الدين بلعيد للنادى الأهلى

كشفت تقارير إعلامية رياضية جزائرية، عن سبب تعثر صفقة انتقال زين الدين بلعيد، لصفوف النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير، إن زين الدين بلعيد كان يرغب فى الانضمام إلى الأهلى، ولكن الاتحاد الجزائرى نصح فريق اتحاد العاصمة بترك زين الدين بلعيد يحترف فى أوروبا.

وتابعت التقارير، أن الأهلى كان يتفاوض مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد بمقابل مادى أقل من الشرط الجزائى البالغة قيمته 750 ألف دولار، وهو ما جعل اتحاد العاصمة يبدى غضبه من الأهلى بعدما تواصل مع اللاعب مباشرة دون الرجوع لإدارة النادى الجزائرى”.

وأكدت التقارير، أنه كان يوجد فوضى من الوكلاء في مفاوضات الأهلى لضم زين الدين بلعيد، والكل كان يريد أن يظهر فى المشهد ويعرض بلعيد على الأهلى بقيمة مالية معينة “.

كما أن تأخر الأهلى فى إتمام الصفقة ساعد على فشلها، وليس للاعب أحمد قندوسى له أى دور فى فشل انضمام زين الدين بلعيد إلى الفارس الأحمر”.