عضو بالشيوخ: كلمة السيسي في 30 يونيو كشفت حجم التحديات الصعبة والأزمات العصيبة التي مرت بها مصر

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، كشفت حجم التحديات الصعبة والأزمات العصيبة التي مرت بها مصر طوال هذه الفترة، وكيف انتصر عليها الشعب المصري بإرادة وعزيمة ووعي وسواعد أبناء الوطن الأشداء التي قضت على الفوضى وأرست قواعد الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد فهمي: أن القيادة المصرية تقدر جيدا تضحيات المواطنين لبناء قاعدة صلبة كانت هي الصخرة التي تحطمت عليها طموحات وآمال الإرهاب وأهل الشر، وأسست لبناء قواعد بنية تحتية تنموية متطورة في جميع القطاعات لخدمة مشروع البناء الإنسان المصري وتوفر له حياة كريمة تليق بمكانته وإنسانيته وتاريخه العريق الممتد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ثورة 30 يونيو كما لفت الرئيس السيسي والتي نجحت بوحدة وتماسك المصريين كانت الدافع لتحسين أوضاع الصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة، وبناء مسار الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقطعت الطريق على كافة محاولات الهدم واختطاف الدولة، وشيدت طريق الخير والنماء والتقدم.

وشدد عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، على ما تشهده مصر الآن وتمر به من صعاب وتحديات، فقوة وصلابة الإنسان المصري وتحت قيادة الرئيس السيسي قادرة على العبور إلى بر الأمان والعمل لصالح الوطن والمنطقة والإقليم العربي والإفريقي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس أكدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لأهالي غزة، كما أكدت رفض مصر المساس بأمنها القومي.

واختتم قائلا:” لقد كانت 30 يونيو هي نقطة البداية على طريق التنمية والنهضة رغم التحديات والأزمات، والحرص على تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين”.