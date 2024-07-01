قداسة البابا تواضروس يستقبل سفير اليونان بمصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، سفير اليونان في مصر السفير نيقولاوس باباجيورجيو.

عبر السفير اليوناني عن سعادته بتواجده في مصر، مثنيٌا على الروابط المتنية التي تربط بلده بمصر، وأنه يسعى من خلال عمله سفيرًا لبلاده بمصر، إلى تقوية تلك الروابط، إلى جانب دعم الاستثمار في مصر.

ومن جهته أشار قداسة البابا إلى أن تاريخ الكنيسة القبطية العريق، لافتًا لدورها الروحي ودورها الاجتماعي الذي تسعى من خلاله إلى مساعدة المجتمع من خلال مشاركاتها في العمل التنموي في ظل الوضع الاقتصادي لأغلب دول العالم والذي يتطلب الدعم من كافة أطياف المجتمع. وأعرب قداسته عن أمله في وقف الحروب الدائرة في غزة وفي السودان، تلك الحروب التي تجاور مصر مما يجعل مصر محاطة بدول غير مستقرة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري.

ووجه قداسة البابا الدعوة عن طريق السفير اليوناني لرئيس أساقفة الكنيسة اليونانية قداسة البطريرك إيرونيموس الثاني لزيارة مصر.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، ومدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.