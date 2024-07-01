قداسة البابا تواضروس يستقبل سفير رواندا

الاثنين ١ يوليو ٢٠٢٤م.. ٢٤ بؤونة ١٧٤٠ش.

قداسة البابا يستقبل سفير رواندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، سفير دولة روندا في مصر دان مونيوزا.

حدثه قداسة البابا أثناء اللقاء عن الكنيسة القبطية وتاريخها العريق، موجهًا له الدعوة لزيارة الأديرة القبطية.

ومن جانبه أثنى السفير الرواندي على العلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إفريقيا في مجالات التعليم والصحة، من خلال الخدمات التي تقدمها في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى احتياج بلاده لإنشاء مدرسة فنية صناعية تؤهل الشباب للدخول إلى سوق العمل.