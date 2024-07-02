” التعليم”: جار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترولات الدبلومات الفنية وإعلان النتيجة قريباً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انه مازال جار أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات فيما يتعلق بنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023/2024، حيث تعمل كنترولات الدبلومات الفنية على الانتهاء من تصحيح كراسات إجابة الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات، موضحة أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة حتى الآن، ولكن من المقرر أن تعلن خلال الأيام المقبلة بعد تجهيز النتيجة وتحديد أوائل الدبلومات الفنية 2024 بشكل نهائى.

وانتهت الخميس 27 يونيو الماضى امتحانات شهادة الدبومات الفنية 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية انتهت الخميس 27 يونيو مع استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انطلاق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) فى كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهنى – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، اعتبارا من السبت 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية، كما بدأت الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائى، اعتبارًا من يوم السبت 8 يونيو 2024 وانتهت الخميس الموافق 27 يونيو .