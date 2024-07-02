المصريين الأحرار ينعي ضحايا انهيار عقار أسيوط ويُقدّم الدعم لذويهم

عبر حزب المصريين الأحرار، بقيادة النائب الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث انهيار عقار في محافظة أسيوط، والذي وقع أمس الاثنين، وأودى بحياة 14 شخصًا وأصاب 6 آخرين.

ونقلت الجهات المختصة المصابين والجثامين إلي مستشفي اسيوط العام و مستشفى الأيمان العام، ورفع الأنقاض وانتشال المفقودين وسط جهود مكثفه من الحماية المدنية والاسعاف والانقاذ البري.

يُؤكّد الحزب على تقديمهِ لكافة أشكال الدعم المُتاحة لأهالي الضحايا والمتضرّرين من الحادث، مُتابعًا بشكلٍ مُستمرّ مع الجهات المعنية لتخفيف معاناة أسر الضحايا والمصابين.

ومن جانبه قال محمد أبوعين، أمين التنظيم بأسيوط، أنّ الحزب برئاسة النائب عصام خليل رئيس الحزب يساهم في تقديم الدعم اللازم لأهالي الضحايا، بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام ، ومباشرة اللواء محمد العسقلاني أمين محافظة أسيوط.

مُؤكّدًا على مُتابعة الحزب مع المسؤولين لتقديم التعويضات العادلة للمتضرّرين من أهالي المتوفيين والمصابين بحادث العقار.

وجدد حزب المصريين الأحرار وقوفهِ إلى جانب أهالي محافظة أسيوط في هذا المُصاب الأليم، مُؤكّدًا على تقديمِ كلّ ما يلزم للتخفيف من معاناتهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة.