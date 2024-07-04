محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والدبلومات

فى اول ايام العمل بعد توليه منصبه الجديد، اعتمد ايمن عطيه محافظ القليوبية بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي والتعليم الفني بنوعياتها (صناعى- زراعي- تجاري وفندقي ومزدوج)؛ حيث تبدأ امتحانات النقل بمختلف الصفوف من يوم الاثنين الموافق ٢٢ من يوليو الجاري وتستمر حتى الخميس الأول من أغسطس القادم.

بينما يبدأ طلاب اتمام الشهادة الثانوية الفنية بمختلف نوعيتها يوم الاربعاء الموافق ٢٤ من يوليو الجاري وتستمر حتى الخميس الموافق الأول من أغسطس القادم.