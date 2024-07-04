“المهندسين”: إعادة إصدار “مجلة المهندسين” والإعداد لندوة علمية متخصصة

عقدت اللجنة العلمية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمد الفحام، الاجتماع الأول لها، بحضور كمال شاروبيم- وكيل اللجنة، ومنال الملا- المقرر المساعد للجنة، وأعضاء اللجنة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الفحام، أن اللجنة ستبدأ من حيث انتهت إليه اللجنة السابقة من نتائج والبناء عليها، وأن اللجنة ستسعى بكل ما تملكه للخروج بنتائج واقعية ملموسة تنفذها على أرض الواقع من خلال تفعيل اختصاصاتها التي حددها النظام الداخلي للنقابة، ويأتي على رأسها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وتبادل الخبرات والمعلومات مع المنظمات والجمعيات العلمية الهندسية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج، من خلال دراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية، وتنظيم المؤتمرات الهندسية.

وقد شهد الاجتماع مناقشات حول خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وتعظيم دورها، وتم طرح العديد من الاقتراحات، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة إصدار “مجلة المهندسين” على أن تتضمن جزءًا خاصًّا بالأبحاث العلمية، لنشر أحدث ما توصل إليه العلم فى المجال الهندسي، والبدء فى تجهيز ندوة علمية متخصصة تحت مظلة اللجنة.