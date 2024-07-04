عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء نص البرقية: يسعدني وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء.

ومع الاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب في سبيل بناء الأوطان، لنؤكد لفخامتكم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرًا لنا وللأجيال القادمة.

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء.

وكل عام وأنتم بخير.