برلماني: الحكومة الجديدة تواجه تحديات غير مسبوقة والمصريون يأملون خيرًا

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التغيير الحكومي الجديد والمقرر إجراؤه غدًا الأربعاء، سيشهد تغيرات واضحة واختيار كوادر ذو خبرة عالية تناسب المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية للتغيير الوزاري الجديد سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى وتطوير للسياسات الحكومية.

وأكد الجبلاوي: أن المصريين يأملون خيرًا من الحكومة الجديدة، على رأسها تخفيف المعاناة والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري وعلى رأسها أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مطالبًا بضرورة وجود حلول جذرية لإنهاء هذه الأزمة وخاصة أن هذا الصيف يعد من أصعب الفترات التي مرت على مصر، مشيرًا إلى أن المواطن الصعيدي يعاني أشد المعاناة أثناء فترة تخفيف الأحمال.

وقال عضو مجلس النواب: نعلم جيدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات من أجل المصريين والبسطاء ولكن الأزمات التي مر بها العالم تؤثر بشكل مباشر على جميع الدول؛ حرب روسيا وأوكرانيا والحرب على غزة وسبقتهم أزمة كورونا بالفعل أثرت على جميع اقتصاديات العالم وليس مصر فقط فالعالم أجمع يعاني من ازمات اقتصادية واضحة.

وطالب الجبلاوي من الحكومة الجديدة سرعة إجراء الانتخابات المحلية، لأنها تعد أحد المكملات الدستورية، مضيفًا أن المحليات ستقوم بحل الكثير من المشكلات والأزمات التي يعاني من المواطن المصري في كافة محافظات الدولة، كما أن وجود المحليات له دور كبير في إنهاء أمور عديدة وخاصة في الأقاليم.