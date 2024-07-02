العربي الناصري: الأسماء المعلنة للتشكيل الوزاري الجديد مطمئنة

رحب الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربى الناصري بجميع الأسماء التي تم إعلانها في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها أسماء مطمئنة ومبشرة للغاية وتؤكد أن تغير الوزراء يبشر بتغير سياسات وليس وجوها فقط لا غير.

وقال أبو العلا: إن حدوث التغيير الوزراي في الوقت الحالي هام للغاية، مشيرا إلي أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة للغاية وتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، مؤكدا أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضية وتفادي جميع الأخطاء.

وأوضح أن الحكومة الجديدة مطالبة بترشيد حقيقى للإنفاق واستغلال موارد الدولة فى استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتقديم حلول اقتصاديه مبتكرة ووضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق.

وأكد أن الحكومة القادمة مطالبة بالاستمرار فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والعمل من أجل التحول للدعم النقدى، والسعى لدعم طريق التنمية وتدريب المستفيدين، خاصه الشباب دون أقل من 45 عاما على مهن مختلفة، ومنها الصناعات اليدوية التقليدية ومساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.