برلمانية تطالب الحكومة الجديدة بتلبية احتياجات المصريين والاهتمام بالتعليم والصحة والكهرباء

أكدت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، أن الحكومة الجديدة عليها تقع علي كاهلها مسؤلية كبيرة في تحقيق الاستقرار في المجتمع فيجب أن يكون على رأس أولوياتها حل المشكلات التي يعاني منها المواطن وتلبية احتياجات وتطلعات وآمال الشعب المصري.

وأضافت “موسي”: أن علي أهمية وضع ملفات “الاقتصاد والصناعة والزراعة، والتعليم والصحة والكهرباء” على رأس أولويات الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتة الي أهمية وقف محبس السلبيات الذي يسبب عجزا في الموازنة، وضرورة الرقابة على المشروعات التي يتم تنفيذها من بداية الإسناد حتى يكون الإسناد بقيمته الحقيقية ومرورا بالرقابة علي جميع مراحل التنفيذ وأن بكون هناك منافسة شفافة من الجهات التي تنفذ المشروعات حتى لإيكون إهدارا للمال وأن يكون التنفيذ للمشروعات التي لها عائد ووقف النزيف الذي يتم تحميله على الموازنة دون داع.

وشددت النائبة على أهمية أن يكون هناك دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة بشأن صناعة السياحة ، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها من السياحات الأخرى.