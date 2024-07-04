“الشربينى”: الترويج لمدينة العلمين الجديدة بعد تطويرها خلال فاعليات الموسم الصيفي 

عرض شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير مدينة العلمين الجديدة، حيث تناول موقف استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بها، كما أشار إلى جهود الترويج السياحي للمدينة خلال فعاليات الموسم الصيفي، مؤكداً أن المشروعات التي تشهدها “العلمين الجديدة” تؤهلها لتكون مدينة زاخرة بالفعاليات والأنشطة طوال العام، وجاذبة للعديد من السكان الذين ينشدون إقامة دائمة في مدينة ساحلية متميزة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والذى اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي ، لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة

كما أكد الوزير أنه سيتم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وحدائق الفسطاط، ومثلث ماسبيرو وغيرها، وتم وضع خطة متابعة أسبوعية لهذه المشروعات.

فيما اعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي قدمها الدكتور عاصم الجزار، الوزير السابق، خلال توليه مسئولية ملف الإسكان، كما تقدم بالتهنئة إلى الوزير المٌكلف لتوليه هذه المُهمة، متمنياً له التوفيق والسداد، وتقديم إسهامات في هذا الملف.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات محددة في هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، ويشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وكذلك سرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة “جاردن سيتي الجديدة”، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التي تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة.

كما كلف رئيس الوزراء، الوزير، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل في هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.