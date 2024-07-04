رسامة أربعة قساوسة وقمص جدد للإسكندرية وكاهن لآسيا

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم الخميس، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.
وبعد صلاة الصلح صلى قداسته طقس صلوات سيامة خمسة آباء كهنة جدد، أربعة منهم لكنائس الإسكندرية والخامس لخدمة الكرازة في آسيا.
كما رسم القس سرابيون شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا، قمصًا.
وفي عظة القداس أعرب قداسته عن سعادته بتكريس خمسة من الآباء الكهنة، ولا سيما أننا في فترة صوم الرسل وهو صوم الخدمة.
وتناول قداسة البابا ثلاثة محاور هامة في خدمة الكاهن وهي:
أولًا: أنه يقدم المسيح للشعب كل يوم وكل ساعة من خلال:
١- الصلوات المرفوعة باستمرار
٢- الأسرار الكنسية
٣- التعليم الأرثوذكسي السليم
٤- عمل الافتقاد
ثانيًا: مقاومة الخطية في حياته الشخصية وحياة شعبه من خلال:
١- التوبة المستمرة.
٢- القدوة.
٣- العمل بالوصية.
ثالثًا: الاشتياق للسماء كل يوم من خلال:
١- حياة القداسة.
٢- روح التشجيع.
٣- روح الفرح.
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