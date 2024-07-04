الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بحصر أملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بوضع رؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدوله في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشه طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدوله في مدينة الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر.

وطالب عبدالمولى خلال اجتماع اللجنة اليوم بضرورة حصر كافة أملاك الدوله في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وارسال نسخة منها للجنة الادارة المحلية والنائب خالد عبد العظيم عبد المولى مقدم طلب الإحاطة.

وأكد النائب على ضرورة باستخدام القانون في الحفاظ على بعض أملاك الدوله المعرضه للأهدار مثل سنترال الحسينية القديم وموقف أتوبيس شرق الدلتا وارض وقف الشرقاوي التابع لهيئة الأوقاف ، وارض تل الربعماية ،وارض تل جميمه، وأراضي أملاك الدوله بصان الحجر.

وأيضًا طالب النائب الرفع المساحي لأراضي بركة العمياء وبركه عنان مره اخري‘‘‘مع أخذ إجراء قانوني من شأنه رفع القيمة الإيجارية لتلك الأرض، والاستغلال الأمثل لقطع أراضي أملاك الدولة بمدينة الحسينية لأنها مستقبل الأجيال القادمة، والاستغلال الأمثل لحديقة مدينة الحسينية التي تبدأ من كوبري سوق الخميس إلى كوبري المنشية بوضع أكشاك حضارية وتسويقها بالمزاد العلني.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بإرسال تصور برؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدوله في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وإخطار اللجنة بذلك والنائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى في موعد أقصاه شهرين.