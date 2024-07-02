بيراميدز يهزم سموحة بثلاثية فى مباراة الـ”48″ دقيقة من “دورىNile”

أنهى فريق بيراميدز مباراة الـ48 دقيقةلصالحه، وفاز على نظيره فريق سموحة بنتيجة 2/3 اليوم “الثلاثاء”، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وتم استئناف اللقاء من الدقيقة 49 بعد إلغائه يوم “الجمعة” الماضى، والنتيجة كانت التعادل 1/1 بين الفريقين، بسبب حريق نشب في ستاد الإسكندرية.

وبعد ان أستئنفت المباراة اليوم سجل محمود مرعى وفخرى لاكاى هدفين لبيراميدز في الدقيقتين 72 و78، قبل أن يقلص فادى فريد الفارق بهدف ثان لفريق سموحة في الدقيقة 91.

وبعد احتساب سبع دقائق وقت بدل ضائع أطلق الحكم صافرة النهاية ليحقق بيراميدز فوزه الثالث عشر على التوالى، ويرفع رصيده إلى 65 نقطة من 25 مباراة ليعزز صدارته للدورى بفارق 14 نقطة عن الأهلى، الذى تتبقى له 5 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة فى المركز السابع.