ذئاب الجبل يتعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق فى “دورىNile”

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، المباراة التى أقيمت بين فريقى ذئاب الجبل ونظيره الفريق البترولى إنبى منذ قليل على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile“.

وجاءت أهداف فريق إنبى عن طريق على فوزى فى الدقيقة 10 و الأخيرة من عمر اللقاء، فيما جاءت أهداف فريق المقاولون العرب عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 38 وأحمد أمين قفه مهاجم الفريق البترولى الهدف الثانى لفريق ذئاب الجبل بالخطأ في مرماه.

وبهذة النتيجة يأتى فريق المقاولون العرب فى المركز الـ17 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile” برصيد 20 نقطة فيما أرتفع رصيد إنبى عند النقطة 42 فى المركز الرابع.

وتعتبر مواجهة إنبى، هى الظهور الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، بعد غياب نحو عامين، عن آخر ظهور للنحاس على المقعد الفنى للمقاولون.