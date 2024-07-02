هولندا تتأهل لربع نهائى “يورو 2024” بثلاثية نظيفة فى شباك رومانيا

فاز منتخب هولندا على نظيره منتخب رومانيا بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم “الثلاثاء” فى ميونخ ليتأهل لدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

وأنتهى الشوط الأول لصالح منتخب هولندا متفوقا بهدف مهاجمه كودى جاكبو لاعب ليفربول الإنجليزى فى الدقيقة 20.

ثم أضاف البديل دونايل مالين الذيى شارك فى الشوط الثانى الهدف الثانى للطواحين فى الدقيقة 83 من عمرالمباراة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل مالين الهدف الثانى له والثالث لهولندا، ليتأهل منتخب الطواحين لدور الثمانية بجدارة واستحقاق.

وينتظر منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988 فى دور الثمانية الفائز من مواجهة النمسا ضد تركيا التي ستقام فى اليوم “الثلاثاء”.