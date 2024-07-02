حزب صوت الشعب يطالب الحكومة الجديدة بتلبية مطالب المواطنين

قالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب “صوت الشعب” إن الحكومة الجديدة على سرعة العمل لتحقيق حالة الرضا بين المواطنين؛ من خلال وضع خطة سريعة للقضاء على ازمة ارتفاع الاسعار وكبح جماح التضخم؛ والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار؛ فضلا عن انهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وأضافت المهندسة مروة بوريص: أن الحزب لديه عدد من المطالب السياسية فى مقدمتها زيادة التواصل بين الأحزاب السياسية والجهات التنفيذية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين؛ وتنفيذ توصيات مخرجات الحوار الوطنى؛ واقرار قانون انتخابات المجالس المحلية؛ باعتبار ان المجالس المحلية لها دور مهم فى المجتمع.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى يطالب الحزب بسرعة اقرار قانون موحد للصناعة لمنع التضارب بين التشريعات والقرارات الوزارية؛ وتقديم حوافز ايجابية لجذب المستثمرين الاجانب؛ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية؛ مع الاهتمام بملف الزراعة لسد الفجوة فى المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت أن الحكومة الجديدة عليها ألا تغفل دعم الفئات الاولى بالرعاية؛ وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية؛ مع الاهتمام بتطوير منظومة التعليم وتقديم خدمات صحية متميزة.

وأضافت الأمين العام لحزب صوت الشعب جاهز لانتخابات المجالس المحلية حيث يضم الحزب عددا من الكوادر السياسية المؤهلة لخوض انتخابات المجالس المحلية؛ موضحة ان الحزب يضم عددا من الكوادر السياسية التى تحظى بشعبية كبيرة فى دوائرها استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأشارت إلى أن الحزب له تواجد كبير فى جميع المحافظات من خلال الأمانات العامة وأمانات المراكز والمدن، والوحدات القاعدية فى القرى والنجوع .. ولدينا خطة للتوسع فى الأمانات لكى نصل لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، وأشارت إلى أن الحزب يقوم بدور مهم لحل مشاكل المواطنين، وكان للحزب دور فاعل فى الانتخابات الرئاسية، كما يقدم الحزب خدمات اجتماعية وتنموية والعمل كمتطوعين فى مشروعات حياة كريمة التى تعتبر أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم ويساهم فى تحسين مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن فى القرى والعزب والنجوع.