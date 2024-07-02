تعرف على موعد قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف» قبل قليل، موعد إقامة قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، خيث ستُقام القُرعة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، يوم الأربعاء 4 يوليو 2024 الجارى، وستُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 فى المملكة المغربية، فى الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025، إلى 18 يناير 2026.

وعبر رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم باتريس موتسيبى، عن ثقته فى خروج كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بالشكل الناجح الذى ينتظره، جاء ذلك على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية اليوم «الثلاثاء».

وقال موتسيبى فى تصريحات غبر موقع الـ«كاف» الرسمى: «أنا واثق من أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 ستكون ناجحة للغاية، وستكون أفضل بطولة أمم إفريقيا فى تاريخ هذه المسابقة».

وأضاف باتريس موتسيبى: «أنا معجب أيضًا بالنمو الهائل لكرة القدم النسائية فى إفريقيا، وأتوقع أن تحقق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 للسيدات فى المغرب نجاحًا هائلًا.

وأكمل موتسيبي تصريحاته، قائلا: «استغرق إعلان مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025 وقتًا أطول بكثير من المتوقع، وكانت هناك مناقشات معقدة وصعبة فى بعض الأحيان مع مختلف الأطراف المهتمة، فى ضوء المباريات الدولية والمحلية الواسعة.

وتابع موتسيبى: «يلتزم الـ«كاف»، بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون فى أندية كرة القدم فى أوروبا وجميع أنحاء العالم، ويلتزم أيضًا ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبى والاتحادات القارية الأخرى لكرة القدم وفيفا.

واختتم موتسيبى تصريحاته، قائلا: «سنواصل إحراز تقدم كبير فى تطوير وضمان أن تكون كرة القدم الإفريقية قادرة على المنافسة عالميًا ومن بين الأفضل فى العالم، ويعرب الـ«كاف» عن امتنانه لملك المغرب محمد السادس والاتحاد الملكى المغربى لكرة القدم ورئيسه فوزى لقجع، وحكومة وشعب المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا للرجال 2025 وللسيدات 2024.