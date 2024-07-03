رئيس الكنيسة الأسقفية يهني أعضاء الحكومة الجديدة

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عن خالص تهانيه لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم.

وقدم رئيس الأساقفة أطيب التمنيات للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، مؤكداً على دعم الكنيسة الكامل للحكومة في جهودها لبناء مصر قوية ومزدهرة.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا أن يوفق الله الحكومة الجديدة في عملها، ويجعلها عوناً للشعب المصري في تحقيق آماله وتطلعاته.