بعد زيادة سعر 700 صنف دوائي ارتفاع أسعار الأدوية وتفاقم أزمة النواقص يهدد حياة المرضى

شهد سوق الدواء ارتفاع أكثر من 700 صنف خلال يونيو الماضى، ومن المتوقع أن تتوالى زيادات أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، حيث وافقت هيئة الدواء المصرية على طلبات عدد من شركات الأدوية بتحريك أسعار منتجاتها نظرا لارتفاع التكلفة بعد قرار تحريك سعر الدولار من 31 جنيها إلى 47 جنيها فى مارس الماضى وزيادة تكلفة الإنتاج.

وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرت زيادات جديدة في أسعار العديد من الأصناف الدوائية حيث بلغ متوسط الزيادة بين 20و25 %وهناك بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية ارتفعت بنسبة 50%. ومن بين الأصناف التى زاد سعرها تلفاست شراب من 23 جنيها إلى 45 جنيها, وأفيل أمبول من 39 جنيها إلى 51 جنيها, فيمارا أقراص ارتفع من 759 إلى 911جنيها, أوبلكس شراب لعلاج الكحة من 19 جنيهًا إلى 31 جنيهًا بنسبة 63 % ، وكلافيموكس 1 جرام 12 قرصًا لعلاج نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن من 89.5 إلى 130 جنيهًا بنسبة 45 %، و”لبوس كافسيد” للبرد والكحة والبلغم للرضع بـ 36 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا وللأطفال بـ 44 جنيهًا بدلا من 28 جنيهًا بنسبة ارتفاع 57 %.

ومن بين الأصناف التى طالتها الزيادة أيضا سيفاكسون 1جم عضل زاد من 47 جنيها إلى 70,5 جنيها .واينتريستو 50 علاج ارتفاع ضغط الدم لمرضى القصور القلبي المزمن ارتفع من 1369 إلى 1916 جنيها بنسبة زيادة بلغت 71%, فيما ارتفع ابيسفين 1 جم عضل لعلاج العدوى البكتيرية من 45 إلى 72 جنيها .

وارتفع دواء نكسيام 40 قرصا لعلاج ارتجاع المرئ من 336 إلى 470 جنيها, وبرونشيكم شراب لعلاج الكحة من 45 إلى 60 جنيها, وبرفين 400 من 51 إلى 59 جنيها ودوفاستون لتثبيت الحمل ارتفع من 269 إلى 403 جنيهات وفيدروب من 16 إلى 25 جنيها, وبرونتجيست أمبول لتثبيت الحمل من 160 جنيها إلى 256 جنيها, ودواء بالميبروف 125 أقراصا لعلاج ارتفاع ضغط الدم ارتفع من 1767 إلى 2473 جنيها, وبالميكورت لعلاج الربو وموسع للشعب الهوائية ارتفع من 394 إلى 445 جنيها, ودواء ديا ميكرون 60 لعلاج مرض السكرى ارتفع من 67,5 إلى 75 جنيها, سيتال شراب خافض للحرارة ارتفع من 21 إلى 35 جنيها, ميثايلتكنو لعلاج التهاب الأعصاب ومكمل غذائى زاد من 105 إلى 147 جنيها، و”هاي بيوتك 1 جرام” لعلاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والأذن الوسطى والجيوب الأنفية من 120 جنيهًا إلى 173 جنيهًا, ميليتوفكس لعلاج مرض السكرى زاد من 214,5 إلى 305 جنيهات, ودواء مالوكس شراب لعلاج حرقة المعدة من 63,5 إلى 100, نيفيلوب 5 أقراص لعلاج ارتفاع ضغط الدم ارتفع من 73,5 إلى 116,5 جنيه, ودواء ابيدرا كارتلج لخفض مستويات السكر زاد من 425 إلى 595 جنيها وكذلك ابيدرا سولوستار من 472 إلى 660 جنيها

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء أن زيادة تعدت نسبة ال 35 % لأدوية الأمراض المزمنة وارتفعت للمستورد بنسبة 80%.. وبعض الأدوية زادت بنسبة 90% مثل شراب دياستوب للأطفال لعلاج سريع للاسهال عند الأطفال, ودواء هاى بيوتك زاد بنسبة 65% وكذلك دواء الفنترن فوصل سعره 87 جنيها بزيادة 65% وارتفع دواء سيريبروليسين لعلاج السكتة الدماغية والنزيف زاد بشكل جنونى من 515 جنيها إلى 740 جنيها .

الأزمة الأخطر هى نواقص الأدوية.. حيث تعانى الأسواق من نقص شديد فى العديد من الأصناف، وهو الأمر الذى أرجعه رئيس الشعبة إلى احتجاز المواد الخام فى الموانئ فيما رأى “محمود فؤاد “تفاقم الأزمة إلى قيام الشركات بتخزين الأدوية انتظارا لارتفاع الأسعار، ومن أبرز الأدوية المختفية من السوق “الأنسولين” رغم زيادة السعر من 60 جنيها إلى 93 جنيها .كما أن اختفاء حقن اندوكسان المستخدمة فى جلسات العلاج الكيماوى يهدد مرضى الأورام حيث يعانى آلاف المرضى فى معاهد ومستشفيات علاج الأورام من تأخر جلسات الكيماوى لنقص واختفاء حقن اندوكسان.