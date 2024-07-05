محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة ومشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة

أجرى أيمن عطية محافظ القليوبية أول جولة ميدانية له بالمحافظة لتفقد أعمال المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر لمتابعة ما تم إنجازه بالمشروع بكافة القطاعات خلال الفترة الماضية، ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والأستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر ومدينة الخانكة والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة والأستاذ إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري والأستاذة هانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية والمهندس خالد سعد دار الهندسة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وبدأ محافظ القليوبية اليوم جولته بتفقد المجمعات الخدمية بنوى وطحانوب وكفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد فرشهم بالكامل بالأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين ونقل الوحدات المحلية إليهم وبعض الإدارات الخدمية، حيث تفقد المحافظ إدارات المركز وتابع سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية نوى والعزب التابعة، حيث تم البدء في تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني .

ووجه المحافظ العاملين بالمجمعات بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم .

وجدير بالذكر أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م٢، ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم، ويضم “وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن إجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين”.

هذا وقد انتهت محافظة القليوبية من تنفيذ 9 مجمعات خدمية بقرى مركز شبين القناطر، وهي (طحوريا – الجعافرة – نوى – كفر شبين – الأحراز – القشيش – المريج – طحانوب – منشأة الكرام ).

وتابع المحافظ الجولة بتفقد المركز الطبى بنوى والذي تم الإنتهاء منه وتنفيذه بنسبة 100% والمقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وتم إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت ٦٠ مليون جنيه.

حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة الإنتهاء من فرشه بالأجهزة والمستلزمات الطبية لإدخاله الخدمة لتقديم الخدمات الطبية لقرية نوى والقرى المجاورة موجها أيضا بتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيله على أكمل وجه.

كما تفقد “عطية” خلال جولته اليوم المركز الطبي بطحانوب والذي وصل نسبة تنفيذه 97% ومقام على مساحة 850 متر، ويتكون من 3 طوابق وبلغت تكلفته أيضا ٦٠ مليون جنيه و جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعداداً للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة، ويضم كل مركز طبي “عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات”.

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين ، والذي يقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم مركز تدريب ومركز تنظيم أسرة ومعرض، وتم الإنتهاء منهما بالكامل وجاري أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز .

كما تفقد محافظ القليوبية المركز الطبي بكفر شبين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال والذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتابع محافظ القليوبية جولة مشروعات حياة كريمة بتفقد مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين للوقوف على الأنشطة المقامة به بعد الإنتهاء من تطويره، ويحتوى على المبنى الإداري للمركز وصالة الألعاب، والذي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث أجهزة الجيم وذلك في إطار متابعته لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة..

واختتم محافظ القليوبية جولة مشروعات حياة كريمة بمتابعة أعمال إنشاءات المستشفى المركزى بمدينة شبين القناطر والتي بلغت نسبة تنفيذها 48 % وتقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، هذا وقد تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية ٦٥%، ومن الجدير بالذكر أن مستشفى شبين القناطر المركزي تتكون من ستة طوابق (الطابق الأرضي يتكون من صيدلية وقسم الطواريء والأشعة والطابق الأول مكون من قسم الغسيل الكلوي والعيادات والأسنان وبنك الدم والمعامل والطابق الثاني مكون من قسم العلاج الطبيعي وعناية مركزة أطفال ومكاتب إدارية والطابق الثالث والرابع به قسم للإقامة مكون من 120 سرير وقاعات انتظار والطابق الخامس مكون من قسم الولادة وحضانات الأطفال وقسم المناظير والطابق السادس مكون من قسم العمليات وقسطرة القلب والعناية المركزة بعدد 27 سرير.

وخلال الجولة وجه المحافظ بالعمل بالتوازي في توريد المستلزمات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج كالمولدات والكهروميكانيك والشيلر والمصاعد وغيرها وذلك لإنجاز الوقت ولبدء العمل في أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات المدنية.

وحرص محافظ القليوبية على تفقد مشروع ال ” 30 مليون بيضة” التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك للعمل على إحيائه من جديد ليعود إلى سابق عهده من الإنتاج .

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها المحافظة لتحقيق ذلك الهدف،

وأكد عطية على ضرورة توفير بيض المشروع في حالة إعادة إنتاجه من جديد بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

ويهدف المشروع إلى إنتاج 30 مليون بيضة سنوياً، ويتم توزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع التابعة للمحافظة.

ويذكر أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

وأختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بالشروق بمدينة الخانكة، وذلك حرصا منه على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالشروق، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب، موجها بضرورة مراعاة البيئة في جميع المشروعات الصناعية، والالتزام بالاشتراطات البيئية للحفاظ على صحة البيئة.

وفي هذا الإطار تفقد المحافظ مصنعاً لانتاج مستحضرات التجميل والمنظفات والذي يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل.

كما قام المحافظ بتفقد إحدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرصة عمل وتعمل في مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية والتي تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن

ويذكر أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير كافة التسهيلات للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب.