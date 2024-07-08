محافظ القليوبيه يقوم بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع الإشغالات بمدينه بنها

تفقد ايمن عطيه محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر للمراحل ( أ،ب،ج ) ، مؤكدا حرص المحافظة على خلق أماكن عديدة لتكون متنزه للمواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفساً للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدينة يرافقه اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمحاسب محمد مرعي رءيس مجلس مدينه بنها

كما تفقد عطية، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفساً حضارياً لائقاً للمواطنين، موجهاً رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والإهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على إمتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال

وخلال الجوله التقي المحافظ بعدد من المواطنين خلال مروره بممشي أهل مصر واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة

وقام عطية بالمرور بعدد من شوارع مدينه بنها التي قام سيادته بزيارتها صباح أمس الاحد لمتابعه رفع الإشغالات بمنطقه اسفل الكباري بعزبه السوق مرورا بشارع التمثال ، حيث وجه بشن حمله مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق وتم إلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى، كما وجه ا بوضع نقطة أمنية خاصة بشرطة المرافق في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات .

وأكد عطية انه لن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال، كما شدد على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع.