فاركو والداخلية فى رحلة البحث عن «طوق النجاة» فى «دورىNile»

فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، وعلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، يلتقى فريقا فاركو أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدورى الممتاز، فى مباراة يسعى خلالها فاركو لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دورى المحترفين والتواجد في المنطقة الآمنة بجدول المسابقة، واستغلال الدفعة المعنوية العالية بعد التعادل مع الزمالك فى الجولة الماضية.

ويأتى فريق فاركو فى المركز الخامس عشر لجدول ترتيب مسابقة «دورىNile»، برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباريات، وتعرض للهزيمة في 13 مباريات، سجل هجوم الفريق 28 هدفا، بينما استقبل دفاع الفريق 41 هدفا.

فيما يسعى فريق الداخلية لاستعادة توازنه وتحسين موقفه المعقد فى جدول المسابقة، لاسيما بعد الهزيمة الثقيلة من الأهلى برباعية مقابل هدف فى الجولة الماضية وباتت فرصه فى البقاء بدورى الأضواء والشهرة غير آمنة.

ويأتي فريق الداخلية فى المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة فى 16 مباراة، سجل هجوم الفريق 16 هدفا، واستقبل الدفاع 37 هدفا.