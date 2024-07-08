تحت شعار «لا بديل عن الفوز».. السماوى وجهًا لوجه أمام زعيم فى «دورىNile»

فى الخامسة والنصف مساء اليوم «الاثنين»، وعلى ملعب استاد الإسكندرية، يصطدم فريق الاتحاد السكندرى بنظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة على زعيم الثغر الذى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية، بعدما اكتفى بالتعادل فى آخر مباراتين أمام الداخلية وطلائع الجيش، وتوقف رصيده عند 38 نقطة فى المركز العاشر.

فيما يدخل فريق بيراميدز مباراة الاتحاد الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز، والعودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل تأمين صدارة الدورى التى يتربع عليها حاليا برصيد 65 نقطة، وقبل مواجهة الأهلى يوم «الجمعة» المقبل، والتى ستلعب نتيجتها دورا كبيرا فى تحديد بطل النسخة الحالية من «دورىNile»، باعتبار أن الفائز فيها مع مواجهة الدور الثانى بينهما سيقترب من حسم اللقب بنسبة كبيرة.

ويأتى فريق الاتحاد السكندرى فى المركز العاشر لجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات، فيما يأتى السماوى فى المركز الأول فى الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.