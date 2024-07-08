الليلة.. قطار «المارد الأحمر» يسعى لمواصلة التقدم أمام الطلائع فى «دورىNile»

فى السابعة مساء اليوم «الاثنين»، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يواجه فريق الاهلى نظيره فريق طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة من المنتظر أن لا تغيب عنها الإثارة والمتعة الكروية.

ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20، فيما يأتى فريق الطلائع فى المركز الحادى عشر فى جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى آخر ظهور له بمسابقة الدورى، فاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومباراة الأهلى والطلائع، تأتى فى اطار رحلة «المارد الأحمر» لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق مواصلة الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعمل المدير الفنى للـ«المارد الأحمر» مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ومن جهته طالب المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الاهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث فى لقاء الطلائع.

فيما طالب المدير الفنى لطلائع الجيش عبد الحميد بسيونى، لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة الفريق نقاط سهلة بالمباريات الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التى يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات.