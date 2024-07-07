وزارة العمل: برنامج لبناء قدرات مسئولي التشغيل بمديريات العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات برنامج التدريب الاساسى لبناء قدرات مسئولى التشغيل بمكاتب التشغيل NEP ، بمديريات العمل بمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف ، لمدة 7 أيام ، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، ووكالة التعاون الإنمائى ، وبمشاركة 19 من مسؤولى التشغيل بمديريات العمل فى الـ 3 محافظات ، وذلك بفندق اطسا – المنيا ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، يتناول البرنامج التعرف على سوق العمل فى مصر ، وعلاقة هرم ماسلو باهداف التنمية المستدامة ، واهمية مكاتب التشغيل ، ولماذا يتم تقديم خدمة التوظيف للشباب ، والفرق بين مكاتب التشغيل وشركات التوظيف فى مصر ، وأنشطة تعريفية ، وشرح مفهوم التوجيه ، وأهدافه وفوائده فى خدمات التوظيف ، ونموذج GROW ، وتطبيقات عملية ، وتعريف المقابلات الشخصية بأنواعها ، والمهارات اللازمة لعقد مقابلة مع باحثين عن عمل ، ومعايير ترشيح الباحثين لحضور التوجيه الوظيفي ، وكيفية التعامل مع الصخيات المختلفة للباحثين عن العمل ، وكيفية عرض الوظيفة بشكل فعال ، وطرق التشبيك والترشيح ، ودور المتابعة فى عملية التوظيف ، والمهارات المطلوبة للقيام بمهام التشغيل ، وإتشعراض أحكام قانون العمل فيما يخص تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل ، وعقد العمل الفردى ، والأجور والإجازات ، وواجبات العامل ومساءلتهم، وإنقضاء علاقة العمل ، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل ، ومهام عمل مسؤول التشغيل فى التواصل مع الشركات ، وأساليب بناء علاقات ناجحة مع الشركات ، والتعامل مع الانماط المختلفة لمسؤولى الشركات ، ومعايير تقييم الشركات والوظائف الشاغرة ، وإدارة الشركات ، ومسوغات التعيين ، وخطوات إعلان الوظائف على برامج التواصل الإجتماعى ، والتعريف بملتقيات التوظيف ومنهجيتها والتخطيط لها ، والهيكل التنظيمي لملتقى التوظيف وأدوار ومهام فريق العمل بالملتقى وتقييمه ، ومؤشرات قياس الآداء ..