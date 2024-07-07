وزارة العمل: برنامج لبناء قدرات مسئولي التشغيل بمديريات العمل
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات برنامج التدريب الاساسى لبناء قدرات مسئولى التشغيل بمكاتب التشغيل NEP ، بمديريات العمل بمحافظات المنيا وأسيوط وبنى سويف ، لمدة 7 أيام ، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، ووكالة التعاون الإنمائى ، وبمشاركة 19 من مسؤولى التشغيل بمديريات العمل فى الـ 3 محافظات ، وذلك بفندق اطسا – المنيا ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، يتناول البرنامج التعرف على سوق العمل فى مصر ، وعلاقة هرم ماسلو باهداف التنمية المستدامة ، واهمية مكاتب التشغيل ، ولماذا يتم تقديم خدمة التوظيف للشباب ، والفرق بين مكاتب التشغيل وشركات التوظيف فى مصر ، وأنشطة تعريفية ، وشرح مفهوم التوجيه ، وأهدافه وفوائده فى خدمات التوظيف ، ونموذج GROW ، وتطبيقات عملية ، وتعريف المقابلات الشخصية بأنواعها ، والمهارات اللازمة لعقد مقابلة مع باحثين عن عمل ، ومعايير ترشيح الباحثين لحضور التوجيه الوظيفي ، وكيفية التعامل مع الصخيات المختلفة للباحثين عن العمل ، وكيفية عرض الوظيفة بشكل فعال ، وطرق التشبيك والترشيح ، ودور المتابعة فى عملية التوظيف ، والمهارات المطلوبة للقيام بمهام التشغيل ، وإتشعراض أحكام قانون العمل فيما يخص تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل ، وعقد العمل الفردى ، والأجور والإجازات ، وواجبات العامل ومساءلتهم، وإنقضاء علاقة العمل ، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل ، ومهام عمل مسؤول التشغيل فى التواصل مع الشركات ، وأساليب بناء علاقات ناجحة مع الشركات ، والتعامل مع الانماط المختلفة لمسؤولى الشركات ، ومعايير تقييم الشركات والوظائف الشاغرة ، وإدارة الشركات ، ومسوغات التعيين ، وخطوات إعلان الوظائف على برامج التواصل الإجتماعى ، والتعريف بملتقيات التوظيف ومنهجيتها والتخطيط لها ، والهيكل التنظيمي لملتقى التوظيف وأدوار ومهام فريق العمل بالملتقى وتقييمه ، ومؤشرات قياس الآداء ..
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك البرامج تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالإهتمام بتكثيف التعاون مع الجهات الدولية خاصة في الملفات التي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” ،وكذلك في كافة البرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز القُدرات للعاملين بالوزارة ومديرياتها ،والإستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن ، وأضافت مدير المديرية أنه حضرت فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي مدير مديرية العمل بالمنيا ، وأيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، حيث قدمت الترحيب بمسئولى برنامج الأغذية العالمى ومسئولي التدريب بالوزارة ومسئولى التشغيل بمديريات أسيوط وبنى سويف والمنيا ، كما حثت المتدربين على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور ، والبرنامج التدريبى حتى يجتازوا الاختبارات ، ويحصلوا على الشهادة الدولية ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه فى الحياة الوظيفية ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة ..
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