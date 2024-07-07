وزارة العمل: متابعة مراكز تدريب خاصة وتجهيزات الاختبارات العملية للمتدربين بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، زيارة ميدانية لمركز تدريب Aui بالأسكندرية ، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 ، من وزارة العمل ، لمتابعة التجهيزات للاختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية ، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 21 متدرب وتم عقد الإختبار العملي بعد الانتهاء من الاختبارات النظرية والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالي برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبَدَأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ،حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ ” المشروعِ ” مِنْ الخريجينَ الجُددِ ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة ، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة ..