وزارة العمل: متابعة مراكز تدريب خاصة وتجهيزات الاختبارات العملية للمتدربين بالإسكندرية
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية ، زيارة ميدانية لمركز تدريب Aui بالأسكندرية ، والحاصل على رخصة من مشروع مهني 2030 ، من وزارة العمل ، لمتابعة التجهيزات للاختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية ، وبلغ إجمالي المتدربين بدورات مركز التدريب 21 متدرب وتم عقد الإختبار العملي بعد الانتهاء من الاختبارات النظرية والمنضم إلى المشروع الذي أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالي برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبَدَأَ يُؤْتِي ثِمَارَهُ،حيثُ الاستعداداتُ جارية لتخرُجَ أولَ دُفعاتِ ” المشروعِ ” مِنْ الخريجينَ الجُددِ ، الُمؤهلينَ لسوقِ العملِ ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل للاطمئنان على سير العملية التدريبية داخل المراكز التي حصلت على تراخيصها من الوزارة ، وحضور الاختبارات النظرية والعملية التي يتم تنظيمها للمتدربين بعد انتهاء مدة التدريب المهنى المعتمدة ..
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ،من خلال مشروع مهني 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، تدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وأكد وكيل المديرية أنه يجرى الاستمرار فى متابعة أعمال مراكز التدريب المهنى الخاصة المرخصة من قبل اللجنة المشكلة بالمديرية لهذا الغرض ، والتأكد من التزامها بالشروط والمناهج المعتمدة من قبل الوزارة ، وحرصها على تقديم الدعم اللازم للشباب من الجنسين فى كافة مجالات التدريب والتشغيل.
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