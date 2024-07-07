وزارة العمل: توعية بمكافحة عمل الاطفال بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، ندوة للتوعية من خلال مكتب عمل الراشدة ومكتب عمل القلمون ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لقري الراشدة ومسئول تنمية القرية ، في مجال مكافحة عمل الأطفال بمقر الوحدة المحلية بالراشدة ، وبحضور ٢٢ من الأمهات العاملات ، وحضور عدد ١٢ من الأطفال ، وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، والإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة مكافحة اسوأ أشكال عمل الطفل ، والحفاظ على الثروة البشرية ، ورعاية الطفل صحياً واجتماعياً ، برعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وكذلك استكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة،بمواقع عمل بمحافظة الوادي الجديد ، قام بها مكتب عمل الراشدة ، بمدينة الداخلة ( مبنى الحماية المدنية بالراشدة ) ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة..