شباب المصريين بالخارج يطلق خطة لدعم السياحة وجذب المستثمرين من أبناء الجاليات

أكد النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن وزارة الخارجية ، قادرة علي تحقيق نقلة نوعية في ملف المصريين بالخارج ، وذلك من خلال الانتشار الكبير السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وقال رئيس الاتحاد: إن السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية يتمتع بخبرات كبيرة تجعله قادر علي استمرار النجاح الكبير للدبلوماسية المصرية. مشيراً إلى الاتحاد سينسق مع الوزارة لتنظيم عدد من الفاعليات المتعلقة بالمصريين بالخارج مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارات المصرية للتيسير علي ابناء الجالية المصرية.

وأشار إلو أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية للمساهمة في تنشيط السياحة وجذب المستثمرين من أبناء مصر بالخارج وسيتم التعاون مع وزارة السياحه فى مشروع مصر جميلة لدعم السياحه المصريه والترويج لها فى بلد إقامتهم وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

من جانبه قال النائب سيد سمير نائب رئيس الاتحاد؛ إن من ضمن أنشطة الاتحاد إطلاق أولمبياد المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة الشباب حيث ستجري المنافسات في عدة العاب رياضيه وثقافيه داخل مصر لأبناء المصريين فى الخارج العائدون لقضاء إجازاتهم وذلك بهدف تشجيعهم علي زيارة البلاد.

من جانبه أكد علاء خليل أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج: أنه سيتم التنسيق مع الوزرات المعنيه لعقد لقاء شباب المستثمرين بالخارج، لمساعدتهم علي الاستثمار الجاد في مصر لتوفير فرص العمل وجذب العملة الصعبة، خاصة أن المناخ المصري واعد وجاذب الاستثمار.

وأكد أمين صندوق الاتحاد على أن اسناد مهمة متابعة ملف المصريين ،بالخارج للسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية خطوة مهمة خاصة أنه لديه خبرات كبيرة في ذلك الملف حيث تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية منها ،وزير مفوض في السفارات المصرية بباريس ولبنان والبرتغال.

ولفت علاء خليل إلى أنه سيتم عقد لقاء تنسيقي مع أعضاء الأتحاد المقيمين بالخارج ، للتنسيق لمؤتمر الهجره المقام فى 4 اغسطس المقبل تحت إشراف وزارة الخارجية والهجرة.

فيما قال شريف النسيري عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هناك لقاءات وتواصل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية، باعتبار أن الهدف الرئيسي لعمل الاتحاد هو ربط ابناء المصريين بالخارج بالوطن الأم مؤكدين أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات وشركاء النجاح لعمل برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب.