القومى للمرأة يكرم طلاب وطالبات الجامعات المصرية المشاركين فى رصد الأعمال الفنية فى موسم رمضان الماضي 

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس ومقررة اللجنة ورئيسة المرصد الاعلامي لقاء لتكريم ١٩٠ طالب وطالبة من جميع كليات الاعلام بالجامعات المصرية الحكومية و الخاصه و الأهلية علي مستوي الجمهورية، لمشاركتهم في رصد صورة المرأة المصرية بالأعمال المقدمة خلال موسم رمضان الماضي.

واستهلت الدكتورة سوزان القليني كلمتها بتقديم خالص التهانى إلى الدكتورة مايا مرسى لتوليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية فى قدراتها ، مؤكدة علي دورها البارز والمتميز في دعم قضايا المرأة، متمنية لها تحقيق مزيد من التقدم و التوفيق في منصبها الجديد .

كما أكدت على أن المجلس قام بتشكيل لجنة لرصد صورة المرأة في الدراما والاعلانات والبرامج المقدمة على مدار ثمان سنوات بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت حتي العام الجارى ، وعرضت جهود لجنة الرصد ، موضحة أن العام الجارى تم رصد ٣٦ مسلسل درامى، حيث تم من خلاله إعداد تحليل مضمون ، والخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة، بالإضافة إلي اعداد مقارنة بين الأعوام الثماني ، ومدي الالتزام باستخدام الكود الاعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي اعدته لجنة الاعلام بالمجلس .

وفى نهاية اللقاء تم توزيع شهادات تقدير على الطالبات والطلبة المشاركين والتقاط الصور التذكارية.