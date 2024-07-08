عضو بالشيوخ: بيان الحكومة الجديدة لمس مشاكل المواطنين وبعث رسائل طمأنة للملايين

علق الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الحكومة الذي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم في جلسة تاريخية شهدها مجلس النواب، تطرق للعديد من النقاط الهامة التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء حول تلك الأزمة وتعهده بحلها في وقت زمني محدد، رسالة طمأنة للملايين بحل تلك الأزمة في أقرب وقت، مؤكدا أن البيان يبرهن على أن الحكومة الجديدة ترغب في فتح صفحة جديدة مع المواطن لتخفيف العبء على كاهله.

وأضاف «أبو الفتوح»، أن بيان الحكومة ناقش الملف الاقتصادي على كافة الجوانب، خاصة التداعيات العالمية التي أثرت على الشأن المحلي وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما نتج عنه زيادة الأسعار، مؤكدا أن إدراك الحكومة بأهمية هذا الملف للأسرة المصرية وتعهدها بضبط الأسعار مؤشر إيجابي يكشف أن الحكومة الجديدة ستعمل على التواصل والتفاعل مع هموم المواطن، ولم تكتفى بوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أهم ما تطرق إليه بيان الحكومة، كان التأكيد الذي تعهد به “مدبولي”، باستمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها لبناء الإنسان المصرى إيمانا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، من توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل، وهو أهم ما ورد في البيان ويكشف عن أننا أمام حكومة ستضع المواطن في المقام الأول.

وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح، على أهمية الحفاظ على الأمن القومي، الذي يجب أن يكون على أولويات الحكومة الجديدة، في ظل الصراعات، التى يشهدها الصعيد الإقليمي والدولي الذي تقف مصر فى قلبه، وكان آخرها الحرب الظالمة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن مصر تحملت فاتورة كبيرة جراء تبعات الحرب، لاسيما على الاقتصاد المصرى ومنها التأثير على قناة السويس.