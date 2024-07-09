” التعليم”تعلن موعد إنطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب النقل بالمدارس الفنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن الانتهاء من الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي لصفوف النقل بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وقرب مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل لهذا العام 2024 بالمدارس الثانوية الفنية ونظام السنوات الثلاث بنوعياتها المختلفة و«صناعي – زراعی – تجاری – فندقي» والمطبقة لمنهجية الجدارات المهنية وعدم اعتماد النتيجة حتى تاريخه، والمقرر لها الاثنين المقبل الموافق 22 من يوليو الجارى، وتستمر حتى يوم الخميس 1 أغسطس 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بشأن مخاطبة جميع مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة، صناعي – زراعي – تجاري – فندقي، والمطبقة المنهجية الجدارات المهنية، لسرعة إخطار طلاب النقل الذين لهم حق دخول الدور الثاني لهذا العام 2024 طبقا لما ورد من مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لحين اعتماد النتيجة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، البرنامج العلاجي الخاص بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا طبقا لنص لائحة التقييم والتحقق المعدلة 2022.