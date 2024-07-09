رد حاسم من الزمالك على شائعات بيع «زيزو»

علق مسئولو نادى الزمالك، على الشائعات التى ترددت مؤخرا حول بيع لاعب الفريق، أحمد مصطفى «زيزو» بعد نهاية الموسم الجارى.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إدارة نادى الزمالك تنفى ما يتردد حول استقرارها على بيع أحمد مصطفى «زيزو»، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستفادة ماليا.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادى الزمالك، تريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين من أجل التتويج بالبطولات المختلفة خلال الموسم المقبل، فى ظل تواجد أحمد مصطفى «زيزو»، لأنه من الأعمدة الأساسية ولا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت العروض من الناحية المالية.

ويرتبط أحمد مصطفى زيزو، مع نادى الزمالك حتى 30 يونيو من عام 2025 وتنوى الإدارة تمديده لمدة موسمين.

ويغيب أحمد مصطفى زيزو، عن مباريات نادى الزمالك المقبلة، بسبب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبى، فى أولمبياد باريس 2024، التى سوف تنطلق منتصف الشهر الجارى.