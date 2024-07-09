نائب الشيوخ: لا وقت الرفاهية نريد وزير الشارع وليس المكاتب المكيفة

وصف النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس أمام مجلس النواب، بالواقعي والإيجابي، وكاشف بصدق عن الإمكانيات والأمنيات التي يحتاجها الشعب المصري والآمال المعلقه على هذة الخطط التي وضعتها الحكومه لثلاث سنوات قادمة، والأرقام الواردة في البيان ستتحقق في القريب العاجل.

مضيفًا: أن المستهدفات الحكوميه التي وردت في بيانها أمام البرلمان استندت إلى ما تحقق في الفترة الماضيه من إنجازات ونجاحات وعلي رأسها ملفات عديدة منها نجاح منظومة النقل، وجذب الاستثمارات، ومظلة الحماية الاجتماعية وحياة كريمة وغيرها، مع خطط مستقبلية جيدة جداً، والبناء على الماضي ظاهرة صحيه لاستكمال الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة المصرية، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل النجاحات الماضية، ولا يمكن نسف جهد المجدين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، مع تصويب الأخطاء إن وجدت في المستقبل.

وتوقع عبد العزيز أن ينال برنامج الحكومه ثقة البرلمان، بعد انتهاء اللجنة البرلمانية التي ستراجعه، وذلك لما احتواه علي خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ ورؤية واقعية تراعي الاقتصاد الوطني ومدي مرونته، وكذلك التعويل علي جذب المزيد من الاستثمارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي ستشكل حجر زاوية للانطلاق بنا الي المستقبل.

وبعث عضو الشيوخ برسالة إلى الحكومة الجديدة، بضرورة تفادي أخطاء الماضي، وتطبيق النماذج الناجحة، وأن يكون الأساس في الوزير التنفيذي علي الأرض وير الشارع، وليس أصحاب الإدارة من المكاتب المكيفة، لأنه لا وقت للرفاهية، وليس أمامنا إلا العمل ثم العمل.