صناعة البرلمان: الحكومة تولي اهتماما غير مسبوقا بالصناعة والاستثمار 

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن بيان الحكومة امس الاثنين أمام نواب البرلمان يتسم بالشفافية والمصارحة، موضحا أن المرحلة القادمة مرحلة البناء الكامل.

وأكد قريطم على أن رئيس الحكومة وعد خلال البيان بانخفاض الاسعار وتوفير السلع، قائلا: «نأمل من الحكومة أن تكون واقعية في تنفيذ تلك الإجراءات والخطوات التي أعلنت عنها خلال برنامجها».

وأفاد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحكومة وضعت نموذجا موسعا لكافة القطاعات والملفات من أجل عمل تنمية ونهضة حقيقية، كما أن بيان الحكومة شمل التعليم والصحة والمياه والصناعة والاستثمار والموانىء ، وتوفير فرص استثمارية وغيرها من الملفات، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة مشرف وقوي وفي حالة تنفيذه سنكون من الدول القوية المنافسة خاصة في مجالي الصناعة والاستثمار.

وعبر النائب عن أمله في توسع الدولة في التأمين الصحي من أجل المواطن المصري، حتى يشعر المواطن بحياة أفضل، متمنيا للحكومة التوفيق، قائلا «سيكون هناك توافق أكثر بين البرلمان والحكومة من اجل مصلحة المواطن»، مطالبا بضرورة التشديد الحكومي علي الأسعار والعمل على ضبط الأسواق.