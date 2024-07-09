دفاع البرلمان: بيان الحكومة أمام النواب يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني 

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.

وأوضحت: أن الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أن برنامج الحكومة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.

وشددت النائبة على ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.

وأشات عضو مجلس النواب، إلى أن برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء، إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحدى كبير أمام الدولة.

ولفتت النائبة إلى أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والافريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.