نائبة بالشيوخ: بيان الحكومة وضع خطط وإجراءات واضحة لإنهاء الأزمات

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ: إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام نواب البرلمان جامع وشامل كافة المجالات والملفات وتطرق للعديد من القضايا والتحديات التي أزعجت المصريين مؤخرا، قائلة: “اللافت في الأمر ان هناك مواعيد محددة للانتهاء من الأزمات والتحديات التي أرهقت المصريين”.

وأضافت خطاب: أن بيان الحكومة شمل كافة الموضوعات ولن يغفل جانبا واحدا بل هناك مصارحة وشفافية في عرض الأمور وكيفية حلها، مضيفة ان هناك بريق من الأمل لإنهاء كافة الأزمات والمشاكل ، مشيرة الي ان الحكومة الجديدة تبدأ عملها بخطى ثابتة وواضحة.

وأفادت خطاب أن بيان الحكومة بعث الطمأنينة في نفوس المصريين وخاصة بعد حديث رئيس الوزراء بكل وضوح عن الأزمات وإمكانية حلولها ووضع خطط واجراءات واضحة لإنهاء هذه الأزمات.