رسميا.. الكشف عن كرة مباريات نصف نهائى ونهائى «يورو 2024»

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم الـ«يويفا» اليوم «الثلاثاء» رسميا، عن الكرة الرسمية التى ستلعب بها مباريات الدور نصف النهائى والنهائى من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

ونشر الاتحاد الأوروبى صورة للكرة الرسمية التى سيُلْعَب بها مباريات نصف نهائى ونهائى يورو 2024، والتى لم تختلف فى شكلها كثيرا عن الكرة التى لعبت بها اللقاءات الماضية من البطولة.

وقال الاتحاد الأوروبى عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس» منذ قليل معلقا على الصورة: «الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائى والنهائى».

وتنطلق اليوم «الثلاثاء»، أولى مباريات الدور نصف النهائى من بطولة يورو 2024، وذلك بلقاء مرتقب بين منتخب إسبانيا أمام فرنسا، على ملعب «أليانز أرينا».

فيما يلعب منتخب هولندا ضد إنجلترا، غدًا «الأربعاء» 10 يوليو، ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة يورو 2024، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

ومن المقرر أن تلعب مباراة الدور النهائى من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024«، يوم «الأحد» 14 يوليو المقبل، على الملعب «الأوليمبى» في برلين.