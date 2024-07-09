برلماني: برنامج الحكومة اتسم بالمصارحة ووضع حلول قابلة للتنفيذ

أشاد النائب نادر الخبيرى عضو مجلس النواب، ببيان الحكومة امس الاثنين أمام نواب البرلمان، مؤكدًا أنه اتسم بالشفافية والمصارحة، وننتظر تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة لجني ثمار البرنامج.

وأَضاف “الخبيري”: أن برنامج الحكومة الجديدة اتسم بالمصارحة، حيث ألقت الحكومة الضوء عل كافة المشاكل والملفات العالقة والحلول بتوقيتات زمنية وفقا للموارد المتاحة، وفي حقيقة الأمر هذه سياسة تعكس عن وجود دولة مؤسسات لا تتغير بتغير الأشخاص لافتا الي أن الحكومة وضعت خطة قوية لحل أزمة الطاقة في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية بعيدة المدي لعدم تكرار الازمة الطاقة مرة اخرى في المستقبل، وخطة الدولة من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة، وخطوات تمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، وذلك من خلال مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص.

مؤكدًا على أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.