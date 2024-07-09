وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل رئيس جامعة القاهرة

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه الدكتور الخشت بالتهنئة للسيد المستشار على تولية حقيبة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن امتنانه وتقديره لمجهودات جامعة القاهرة في التوسع في الأنشطة الإبداعية وإعادة تشكيل الوجدان، وبدء مبادرة جديدة لنشر أخلاق التقدم، فضلا عن الاهتمام ببناء الإنسان.

من جانبه، ثمن الدكتور محمد الخشت إسهامات المستشار في الحوار الوطني، والذي أثبت انحيازه للوطن والمواطن من خلال التواصل والتنسيق مع مختلف القوى والتيارات السياسية، والتوصل إلى مخرجات بالغة الأهمية.

وأكد الخشت على ثقته بأن المستشار محمود فوزي سوف ينجح في تعزيز دور البرلمان في التشريع، وتطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.