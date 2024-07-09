” السكة الحديد” : لجنة فنية لاعداد تقرير عاجل بشأن حادث قطار مطروح/محرم بك

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط “مطروح / محرم بك” بين محطتي “جلال والضبعه” حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات ونتج عن ذلك توقف خط “مطروح / محرم بك” وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والإستعداد بالسكة لإستعادة التشغيل المعتاد ، ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدفع لجنه فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي ادت إلى ذلك وسرعة الإستعداد بالسكة لتشغيل خط “مطروح/محرم بك” على وجه السرعة .