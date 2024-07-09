برلماني يفجر مفاجأة جديدة بشأن شهادات وزير التعليم!

في مداخلته على قناة الشمس مع الإعلامي أحمد سالم الذي طلب تعقيب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على رد رئيس الوزراء على سؤال النائب بخصوص شهادات وزير التعليم المشكوك فيها؛ قال النائب: رد رئيس الوزراء غير مُرضي! وتبريره بأن الخبرة العملية أهم من الدراسة الأكاديمية لا علاقة له بالسؤال من الأساس!

وقال النائب: ليس لدي مشكلة أن يكون الوزير خريج معهد خرم القلل، لكن مشكلتي أن يكون “ُمدلّس”! وعن تصريح رئيس الوزراء بأن شهادات وزير التعليم سليمة؛ قال النائب؛ أتحدى رئيس الوزراء إثبات أن الشهادات معتمدة من أي جهة لها مصداقية، مضيفًا: لدي دليل للبرنامج وهو عبارة عن بريد إلكتروني أرسلته للجامعة التي يقول الوزير إنه حصل منها على شهادة الماجستير في 2012، وكان رد الجامعة: ليس لدينا برنامج ماجستير الآن أو قبل ذلك.

واختتم النائب رده قائلا: لن تقبل أو يكون الوزير المسئول عن التربية والتعليم مُزور في تعليمه!