استئناف التدريبات فى الزمالك استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى “دورىNile”

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم “الثلاثاء”، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المُقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز .

ويعود الزمالك لتدريباته، عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، بعد خوض مباراة الإسماعيلى يوم “الأحد” الماضى فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

بدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفنى واللاعبين، تحدث فيها المدرب البرتغالى عن بعض الأمور الفنية التى حدثت فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين، مواصلة التدريب بقوة والتركيز استعداداً للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم “الخميس” المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدورى الممتاز.