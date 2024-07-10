برلمانية تطالب إدارة الحوار الوطني بالنزول للمحافظات والاستماع لأفكارهم ونقلها للمسئولين

طالبت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إدارة الحوار الوطنى بضرورة النزول إلى المحافظات لعمل جولات بها والاستماع إلى الأفكار داخل هذه المحافظات.

وأكدت النائبة على ضرورة تبني إدارة الحوار الوطنى أفكار جديدة للتنمية الاقتصادية والبشرية والإنسانية من داخل المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع حديث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام مجلس النواب بشأن أن برنامج الحكومة يقوم على مستهدفات خطة التنمية المستدامة مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى.

واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تقوم إدارة الحوار الوطنى بإعداد برنامج لكل محافظة يضم نواب المحافظات والمحافظين والمسئولين التنفيذيين ويتم الإستماع إلى أفكارهم داخل كل محافظة، ومعرفة مدى شهرة كل محافظة من هذه المحافظات بمجال معين سواء محافظة زراعية أو صناعية أو سياحية، وأن يتم الإستماع لأفكار كل محافظة على حسب ما تتميز به زراعيا أو صناعيا أو سياحيا.

وأشارت إلى ضرورة نقل الأفكار فى هذه المحافظات حسب المجال التى تتميز به سواء فى الزراعة أو الصناعة أو السياحة إلى المسئولين للعمل على تطبيقها على أرض الواقع.