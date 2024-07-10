وزير المالية يؤكد على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

أكد أحمد كوجاك وزير المالية على ان الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدًا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة.

وشدد الوزير على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.

وأضاف الوزير: أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.