4 أندية مصرية تترقب موعد قرعة دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، موعد قرعة بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، لنسخة الموسم المقبل 2024-2025، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«كاف»، عن انطلاق مراسم قرعة بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، ظُهر اليوم «الخميس»، فى تمام الثانية مساءًا بتوقيت القاهرة.

واعتمدت لجنة مسابقات الأندية والتراخيص فى الـ«كاف»، مشاركة الأهلى وبيراميدز فى دورى الأبطال، والزمالك والمصرى البورسعيدى فى كأس الكونفدرالية.

وأعفيت 5 أندية فقط من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول، طبقا للتصنيف، على أن تشارك هذه الأندية فى الدور التمهيدى الثانى خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وهى الأهلى، الترجى التونسى، صنداونز الجنوب إفريقى، مازيمبى الكونغولى، وبترو أتليتكو الأنجولى.

وتم إعفاء الأهلى حامل اللقب، من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول لدورى أبطال إفريقيا، فيما يشارك بيراميدز فى هذا الدور المقرر انطلاقه أحد أيام 16 و17 من شهر أغسطس المقبل.

وتم إعفاء الزمالك فقط من المشاركة فى الدور التمهيدى الأول بناء على التصنيف، وبذلك تتأكد مشاركة المصرى البورسعيدى فى هذا الدور المقرر إقامته خلال الفترة من 18 وحتى 25 من شهر أغسطس المقبل.