المشاط: تمويلات إضافية للقطاع الخاص الفترة القادمة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن الهدف من دمج وزارتى “التخطيط والتعاون الدولي” هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة بالاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة.

وأوضحت المشاط: أن بناء الإنسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030، مشيرة إلى ضرورة الترشيد في الإنفاق الاستثمارى وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة، كما كشفت عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة القادمة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.