عودة محمد صلاح للتدريبات مع ليفربول استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي ليفربول، اليوم «الأربعاء»، عودة النجم الدولى المصرى محمد صلاح، من أجل المشاركة فى تدريبات الفريق الإنجليزى استعدادًا للموسم الجديد (2024-2025).

وأفاد الحساب الرسمى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن محمد صلاح عاد مجددًا بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها، حيث تواجد مؤخرًا فى اليونان.

وكان فى استقبال النجم الدولى المصرى، المدير الفنى الهولندى الجديد لليفربول آرنى سلوت، والذى تولى المهام الفنية فى الفترة الأخيرة، خلفًا للألمانى يورجن كلوب.

ويستعد فريق ليفربول لخوض معسكرًا تدريبيًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيخوض «الريدز» عددًا من المباريات القوية مثل مانشستر يونايتد وآرسنال، على أن يبدأ الفريق موسمه الجديد بمواجهة إبيسويتش تاون، الصاعد حديثًا للدورى الإنجليزى، يوم 17 أغسطس المقبل.